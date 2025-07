"Ça m'a dérangé" : les mots forts de Romelu Lukaku sur la médaille de bronze au Mondial 2018

Romelu Lukaku ne comprend pas comment autant de supporters ont pu se satisfaire d'une médaille de bronze au Mondial 2018. Cela a dérangé le buteur... Il a décidé de se confier sur cet épisode.

Romelu Lukaku est revenu avec déception sur la troisième place de la Belgique à la Coupe du Monde 2018 dans le podcast Koolcast Sport. Les Diables Rouges avaient arraché la médaille de bronze contre l'Angleterre dans la petite finale, décrochant la meilleure performance de l’histoire du plat pays dans un Mondial.

Le fait qu’autant de supporters belges et de joueurs célèbrent après cette troisième place l’a surpris : "Y avait tout le monde. Je vois qu’on célèbre… comme si on avait gagné la Coupe du Monde. Ça m'a dérangé."

"Je le dis, je le dis franchement : on aurait dû gagner. On aurait dû gagner. On aurait dû," poursuit-il.

Selon lui, c’est un manque de préparation sur les phases arrêtées qui a coûté cette défaite contre la France : "Et c’était simple : on n’a juste pas bossé les phases arrêtées. Point final."

Pour rappel, la Belgique s’était inclinée contre la France en demi-finale du Mondial 2018 (1-0). Samuel Umtiti avait ouvert le score sur corner à la 51e minute de jeu.