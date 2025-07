Mircea Rednic satisfait après la deuxième victoire du Standard : "Les joueurs se sont adaptés à ce que je demande"

Le Standard a remporté sa deuxième rencontre amicale, ce vendredi contre Maastricht. Mircea Rednic se réjouit de la situation actuelle de son équipe, qui s'apprête à partir en stage pour poursuivre sa préparation.

Le Standard a signé sa deuxième victoire en match de préparation ce vendredi, en s’imposant face à Maastricht. À l’issue de la rencontre, Mircea Rednic s’est montré satisfait de la prestation de ses joueurs, malgré la fatigue accumulée depuis la reprise.

« On a fait un bon entraînement. Je suis content de ne pas avoir encaissé de but, c’est très important pour notre organisation. Les joueurs se sentent mieux, ils se sont adaptés à ce que je leur demande. On est encore en pleine préparation et je sais que la fatigue est bien présente. C’est pour ça que j’ai demandé plus de possession et de contrôle, et on l’a bien fait. Ils n’ont eu qu’une grosse occasion, que Matthieu a arrêtée. »

Mircea Rednic veut faire confiance aux jeunes joueurs

Comme lors du premier match, l’entraîneur roumain a aligné deux équipes distinctes, chacune évoluant dans un système différent. En défense, le jeune Leunga Leunga a débuté la rencontre, tout comme Bradley Nam James en attaque. Rabby Mateta a remplacé Leunga Leunga après 25 minutes. René Mitongo, Yann Gboua et Oscar Olivier ont été lancés en seconde période.

« Je suis content pour les jeunes, ils sont bien entrés dans le match. Il y a du talent, des qualités, mais il faut encore travailler. Il faut leur donner de la confiance : ils s’entraînent avec nous, c’est bien qu’ils puissent entrer en concurrence avec les autres joueurs. Ils sont réactifs, présents, modestes. C’est ce qu’on attend d’eux. Qu’ils s’entraînent avec le groupe pro, c’est déjà très positif. »

S’il teste encore différents schémas tactiques, Rednic a conservé une constante : une défense à quatre. Il semble déjà avoir une idée précise du système qu’il mettra en place face à la RAAL lors de la première journée de championnat, tout en laissant place à l’adaptation.

Je pense savoir avec quel système on commencera la saison"

« C’est important de rester à quatre derrière. On doit commencer la saison avec un système adapté à mes joueurs. Je ne doute pas, mais je dois les voir dans différentes positions. Je vois déjà où ils sont les plus performants. Je pense à eux, bien sûr, mais aussi à l’équipe : ne pas encaisser, avoir de la stabilité, mais aussi créer des occasions. Oui, je crois savoir dans quel système on jouera le premier match. Mais avec les nouveaux arrivés, je dois encore y réfléchir. »

Parmi ces nouveaux visages, Josué Homawoo, Casper Nielsen et Thomas Henry étaient absents de la feuille de match, tout comme Ilay Camara, parti rejoindre Anderlecht. Rednic se dit satisfait de l’effectif actuel, tout en espérant encore un renfort ou deux.

« Oui, le noyau est presque suffisamment complet pour partir en stage. Willy (Marc Wilmots) est toujours là, il fait des efforts et du bon boulot. Maintenant, c’est à moi de jouer, c’est ma responsabilité. Pourquoi "presque" ? On discute. Si quelqu’un peut apporter de la qualité, Marc ne dira pas non. Pour l’instant, en termes de noyau, on est bien », a conclu Rednic.