OFFICIEL : Saint-Trond annonce sa huitième arrivée, une mauvaise nouvelle pour Loïc Lapoussin ?

Saint-Trond tient sa huitième recrue estivale (!). Taiga Hata arrive en provenance de Shonan Bellmare, un club de son pays natal, le Japon.

Saint-Trond frappe fort cet été. Le club limbourgeois a officialisé ce vendredi sa huitième recrue estivale. La nouvelle était dans l’air depuis quelque temps, mais elle est désormais confirmée.

Taiga Hata est désormais un joueur de Saint-Trond. Le Japonais de 23 ans arrive en provenance de Shonan Bellmare, un club de son pays natal. Il évolue au poste d’arrière gauche et possède déjà une belle expérience malgré son jeune âge.

Pendant cinq saisons, il a été un pilier de Shonan Bellmare. Il a disputé 128 matchs en J-League, la première division japonaise.

Le directeur sportif André Pinto se réjouit de cette nouvelle arrivée : "Les supporters de Stayen apprécieront à coup sûr la combativité et l'engagement de Taiga. Son style de jeu énergique correspond parfaitement à la culture du club. En plus de sa puissance physique, Hata possède également une bonne technique. Il apportera donc sa contribution aussi bien sur le plan défensif qu'offensif."

Hata s’est lui aussi brièvement exprimé sur son arrivée : "On m’a dit que les supporters de Saint-Trond aiment les joueurs combatifs. Je suis prêt à me battre avec acharnement pour nos couleurs jaune et bleu. C’est un rêve pour moi de marcher dans les pas de compatriotes illustres comme Endo, Tomiyasu ou Kagawa."



Le joueur évolue au poste d’arrière gauche mais peut également évoluer en tant que milieu gauche, poste principal de Loïc Lapoussin. Il pourrait donc y avoir une certaine concurrence, mais l’ancien unioniste, qui affiche depuis la reprise un manque d’implication manifeste, pourrait bien quitter le club cet été. Une résiliation de son contrat serait envisagée.