Un nouveau talent prêt à éclore à Genk ? "Tolu m'a donné de bons conseils"

Genk mise sur un nouveau visage pour la saison prochaine. Robin Mirisola a frappé fort en amical et se perfectionne grâce à Arokodare.

Tolu Arokodare devrait quitter le KRC Genk cet été. L'attaquant nigérian intéresse plusieurs grands clubs et pourrait décrocher un joli transfert.

Un autre avant-centre pourrait être recruté, mais Hyeon-Gyu Oh reste le premier choix des Limbourgeois pour la saison prochaine. Robin Mirisola fait désormais partie intégrante du groupe professionnel.

Il était repris dans le groupe pour le match amical contre Eendracht Termien et il avait marqué. Mirisola souligne des différences avec le Jong Genk. "Maintenant je dois savoir ce que je vais faire avant de recevoir le ballon", explique-t-il au Belang van Limburg.

"Tout va plus vite, on n'a pas le temps de réfléchir. À l'entraînement, je regarde les autres attaquants. Tolu m'a donné de bons conseils, notamment sur mon placement devant le but."

"Quand Steuckers repique dans l'axe et que je vois sa tête se lever, je pars vers le second poteau, parce que je sais qu'il y a de grandes chances que le ballon arrive là", conclut Mirisola.