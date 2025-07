📷 🎥 Belle surprise pour les supporters : Anderlecht présente ses nouveaux maillots et ne s'arrête pas là

Anderlecht a annoncé une grande nouvelle à ses supporters ce vendredi. Le club a présenté quatre nouveaux maillots et s’est associé à Stromae pour un remix de "Anderlecht Champion".

Les Mauves ont collaboré avec Mosaert, le label créatif de Stromae et ont présenté quatre nouveaux maillots pour la saison prochaine.

Four kits by Mosaert. An '80s-inspired celebration of Sporting club culture, honouring the 40th anniversary of 'Anderlecht Champion'.https://t.co/6FCQQx1Mfs pic.twitter.com/orbxoScQFs