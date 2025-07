Le retour des galères pour Roméo Lavia ? Son entraîneur annonce une mauvaise nouvelle concernant son état physique !

Roméo Lavia souffre d'un problème musculaire. Le médian est incertain pour le prochain match de son équipe.

Roméo Lavia n'a décidément pas de chance avec les blessures. Le joueur belge pourrait manquer le quart de finale de la Coupe du Monde des Clubs entre Palmeiras et Chelsea, qui se déroulera dans la nuit de vendredi à samedi.

Son entraîneur, Enzo Maresca, a révélé que le milieu de terrain avait un problème musculaire : "Roméo, on n’est pas sûrs qu’il soit apte. On va essayer demain. Il avait eu de petits soucis musculaires à la fin du dernier match contre Benfica."

"Ce ne sont que des problèmes musculaires, et on verra demain s’il est prêt. Moi est suspendu également, donc il va falloir trouver des solutions", poursuit-il.

Il s'agit d’un véritable coup dur pour celui qui estimait il y a quelques jours se sentir très bien au micro de DAZN : "Je me sens très bien. C'est facile de retourner dans le passé et de parler des pépins physiques que j'ai pu avoir, mais à l'heure actuelle, et ça va continuer, je me sens bien. Je suis content de pouvoir enchaîner les matchs."

"Mes ambitions ? Tout d'abord, de pouvoir enchaîner les matchs, parce que c'est la plus grande qualité en tant que joueur de foot", racontait-il également. La blessure ici semble cependant mineure, mais rien n'est sûr. Souvent blessé cette saison, son dernier pépin physique remontait à avril dernier. Le joueur belge avait eu des problèmes à la cuisse. Avant cela, il a notamment été blessé pendant une longue partie de la saison pour une blessure à l’ischio.