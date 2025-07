Maxim De Cuyper finalement en route vers un club de Premier League ?

Maxim De Cuyper a beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines. Et contre toute attente, c'est vers l'Angleterre, et non vers Milan, que le latéral gauche semble se diriger.

Ardon Jashari, Joel Ordonez, Raphaël Onyedika… Le nombre de cadres susceptibles de quitter le Club de Bruges cet été devient difficile à compter sur les doigts d'une main. Bjorn Meijer est également proche d'un départ, tandis que Ferran Jutgla a déjà fait ses valises. Et Maxim De Cuyper se rapproche lui aussi d'un transfert à l'étranger. Les Blauw en Zwart lui ont promis qu'il pourrait partir en cas de belle offre. Il pourrait bien rejoindre l'Angleterre.



[@TuttoMercatoWeb] pic.twitter.com/hHIQo9nPI1 — laroma24.it (@LAROMA24) July 4, 2025 Le club anglais de Brighton avait déjà formulé une offre de 18 millions d’euros la semaine dernière, mais à Bruges, on espère récupérer au moins 20 millions pour le jeune arrière latéral. Cap sur l’Angleterre, finalement ? Il y a encore une semaine, tout laissait pourtant croire que De Cuyper privilégiait un départ en Italie. L’AC Milan le voulait absolument, tout comme Ardon Jashari. Selon certaines sources, un accord de principe existait déjà pour un contrat jusqu’en 2029. Mais les choses semblent avoir pris un tout autre tournant. De Cuyper aurait désormais trouvé un accord de principe avec Brighton & Hove Albion, et les examens médicaux pourraient suivre rapidement selon Tuttomercatoweb.