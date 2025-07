Le Club de Bruges prêt à piquer un pilier du Cercle ? De quoi faire grincer des dents

Le Cercle de Bruges pourrait encore perdre un joueur important cet été. Il s'agit d'Alan Minda. L’attaquant ne laisse pas les clubs indifférents.

Minda est arrivé en 2023 pour environ 2 millions d’euros en provenance d’Independiente. Il a gagné sa place de titulaire au Cercle et a été récompensé par une sélection en équipe nationale (Équateur).

Depuis mars 2024, il a été sélectionné 14 fois. La saison dernière, il a disputé 42 matchs, inscrivant trois buts et offrant six passes décisives.

Même si sa saison n’a pas été brillante, beaucoup le considèrent comme un joueur prometteur. Il est d’ailleurs sur les tablettes du club brésilien Vasco da Gama.

Selon Ekrem Konur, Parme et l’AS Monaco suivraient de près l’attaquant de 22 ans. La relation entre le Cercle et Monaco pourrait peser dans la balance. Le Club de Bruges serait également intéressé.

🚨🆕 #RealBetis 🇪🇨 #TransferNews

Real Betis Join the Race for Alan Minda.



🫵The 22-year-old didn’t have a standout season, but he’s still seen as a talented player.



👀AS Monaco, Vasco da Gama, Parma ve Club Brugge are also keeping an eye on him. pic.twitter.com/esSvyg6xAe