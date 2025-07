OFFICIEL : Noah Sadiki a trouvé son nouveau club !

Noah Sadiki s'envole vers l'étranger ! Le joueur belgo-congolais quitte la Belgique pour découvrir la Premier League.

C'était dans l'air et c'est désormais confirmé, Noah Sadiki n'est plus un joueur de l'Union Saint-Gilloise. L'international congolais rejoint Sunderland.

Le milieu de terrain a paraphé un contrat de cinq ans avec le club anglais. Il est la troisième recrue estivale des Black Cats après Enzo Le Fée et Habib Diarra.

Ce transfert va lui permettre de découvrir la Premier League. Sa nouvelle formation a été promue dans le premier échelon du football anglais la saison dernière en remportant une finale contre Sheffield.

Voici les premiers mots de l'ancien Unioniste sous ses nouvelles couleurs : "Je remercie tout le monde pour l’accueil qui m’a été réservé à Sunderland. C’est un grand club, mais ce qui m’a convaincu, ce sont les échanges que j’ai eus avec les gens ici. Ils m’ont parlé de l’histoire, de ce qu’ils veulent construire et de la place qu’ils me voient occuper dans ce projet. Je vais apporter des duels, des projections vers l’avant, de la passion, et je n’hésiterai pas à défendre."

"Mais surtout, je veux gagner et j’entre sur le terrain avec cette mentalité à chaque match. Cette équipe est désormais la mienne, et je suis très heureux de ma décision," poursuit-il.

Les mots du directeur sportif

Le directeur sportif Kristjaan Speakman s'est exprimé sur son choix de recruter le jeune talent : "Noah a déjà acquis une belle expérience malgré son jeune âge, et avec sa volonté de progresser, il représente une recrue passionnante pour notre effectif. Il a régulièrement joué en compétitions nationales et européennes avec l’Union SG, et la Premier League est une suite logique dans sa carrière prometteuse."

"Cela fait longtemps que nous suivons son évolution et nous sommes convaincus que notre culture et notre identité de jeu lui permettront de s’épanouir. Il est ravi d’être ici, et nous avons hâte de l’accompagner dans son intégration à Sunderland", conclut-il.