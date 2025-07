"Il me fait énormément penser à Ivan Leko" : l'ancien coach du Standard comparé à un autre entraîneur de Pro League ?

Onur Cinel est le nouvel entraîneur principal du Cercle de Bruges depuis quelques semaines. Le joueur du Cercle de Bruges, Pieter Gerkens, encense son coach.

Pieter Gerkens entame un nouveau chapitre de sa carrière. Le milieu de terrain a été prêté cet été par La Gantoise au Cercle de Bruges.

À son arrivée, il a directement assisté au licenciement de l’entraîneur Bernd Storck après seulement deux matchs. "On m’avait laissé entendre que des changements étaient encore possibles", confie Gerkens dans le Nieuwsblad.

Juste après le départ de Storck, Onur Cinel a été nommé nouvel entraîneur principal. Gerkens ne tarit pas d’éloges à son sujet.

"Il me fait énormément penser à Ivan Leko, sous qui je me suis entraîné à l’Antwerp", explique le milieu de terrain. "Cinel est tout aussi passionné, mais aussi très humain. Il me semble être la personne idéale pour ce groupe."

"L’adaptation s’est bien passée, les terrains sont excellents et, même si certaines installations sont un peu vieillottes, tout est très professionnel et parfaitement organisé", conclut-il.