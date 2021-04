Incroyable : Manchester City a lâché la Super League, d'autres clubs pourraient suivre

La rumeur était d'abord venue de Chelsea : devant les protestations vigoureuses de ses supporters (à lire et voir ici), le club londonien avait, selon la BBC, décidé de se retirer du projet de Super League. Les dominos suivaient ensuite : une réunion des joueurs avec la direction de Manchester United poussait Ed Woodward à la démission, et Manchester City devenait le premier club à officialiser son retrait.

Une belle victoire des supporters anglais, dont les protestations sont vigoureuses depuis hier autour des stades des 6 équipes concernées ...

L'Atlético Madrid, de son côté, serait également démissionnaire du projet de Super League.

Major #SuperLeague update ⚠



Atletico Madrid are OUT of ESL now too.



Man City are also in the process of withdrawing.



Man United WILL be withdrawing with official confirmation set to be made before FRIDAY!#MUFC @strettynews