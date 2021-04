🎥 Serie A : L'AC Milan chute à domicile, l'Inter et Lukaku calent, la Juventus retrouve le podium

Ce mercredi soir, plusieurs rencontres de la 32ème journée du championnat italien avaient lieu.

AC Milan-Sassuolo 1-2

L'AC Milan, en cas de victoire, pouvait revenir à 6 points du leader l’Inter et ainsi rêver jusqu’à la fin du Scudetto. De son côté, Sassuolo, huitième du championnat, avait à cœur de récupérer son retard sur l’AS Roma et sur les places européennes. Mais les Rossoneri ont été surpris à la maison malgré une nette domination.

En première période, Hakan Calhanoglu ouvrira le score magnifique frappe enroulée (30e), 1-0. Mais au retour des vestiaires, Sassuolo poussera pour revenir au score et y parviendra. Sur une frappe pourtant anodine et non cadrée de Toljan, Giacomo Raspadori surgissait pour le but égalisateur (79e), 1-1. L’attaquant italien de 21 ans fera basculer la rencontre cinq minutes plus tard en y allant de son un doublé pour donner l’avantage aux siens (84e), 1-2. Le score ne bougera plus. L’AC Milan peut quasiment faire une croix sur le titre.

Juventus-Parme 3-1

De son côté, la Juventus accueillait Parme à l'Allianz Stadium et sera même menée au score avant la demi-heure de jeu après un but de Brugman (25e), 0-1. Les troupes d'Andrea Pirlo réagiront juste avant la pause par Alex Sandro (43e), 1-1. Le back gauche brésilien ira de son doublé juste après la pause sur un service de Cuadrado (47e), 2-1. Cuadrado distillera ensuite un nouvel assist à De Ligt qui plantera le troisième but (68e), 3-1. Grâce à cette dix-neuvième victoire de la saison, la Juventus fait son retour provisoirement sur le podium de Serie A.

Spezia-Inter 1-1

Leader incontesté du championnat, l'Inter se déplaçait à l'Alberto Picco pour y affronter La Spezia. Aligné sur le front de l'attaque lombarde aux côtés de Martinez, Lukaku n'a pas trouvé le chemin des filets face au promu. La soirée démarrait bien mal pour les hommes d'Antonio Conte qui se faisaient surprendre avant le quart d'heure de jeu par Faria (12e), 1-0. Mais l'Inter égalisera avant la pause par Perisic (39e), 1-1. Avec ce septième nul de la saison, l'Inter compte dix points d'avance sur l'AC Milan au classement.

Crotone-Sampdoria 0-1

Quagliarella (53e)

Bologne-Torino 1-1

Barrow (23e) ; Mandragora (58e)

Genoa-Benevento 2-2

Pandev (11e, 21e) ; Viola (5e), Lapadula (15e)

Udinese-Cagliari 0-1

Radja Nainggolan était biej évidemment titulaire du côté sarde.

Joan Pedro (55e, sp)