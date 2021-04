Ronald Koeman s'en prend... à l'UEFA

Le FC Barcelone est, avec le Real Madrid, le dernier survivant à la Super League.

Super Ligue et UEFA, même combat pour Ronald Koeman ? Entraîneur du FC Barcelone, soit l'un des deux derniers clubs encore présents dans l'éphémère projet, le Néerlandais n'a pas voulu commenter l'actualité récente, renvoyant tout le monde vers son président Joan Laporta. Sans oublier pour autant de glisser un petit tacle à l'UEFA, dont le costume de "sauveur du football" lui pose des problèmes.

"Personnellement, je suis d'accord avec les propos de Pep Guardiola lorsqu'il dit que les joueurs ont trop de matchs à disputer sur une saison. Il y en a beaucoup trop ! Les instances qui régissent le football devraient davantage prendre en compte l'avis des joueurs. Mais ce qui intéresse le plus l'UEFA, c'est l'argent. Et ça ne peut plus continuer comme ça", a déclaré Koeman en conférence de presse ce mercredi.