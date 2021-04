Liga : But de Januzaj avec la Real Sociedad, Lionel Messi porte le Barça face à Getafe

Plusieurs rencontres de Liga se tenaient ce jeudi soir, avec un Adnan Januzaj buteur décisif pour la Real Sociedad et un Barça qui a repris sa place sur le podium.

La Real Sociedad a profité du faux pas du Bétis Séville (partage 0-0 contre Bilbao) pour se hisser à nouveau dans le top 5 de Liga ce jeudi, en venant péniblement à bout du Celta Vigo dans un match tendu jusqu'au bout des arrêts de jeu (9 cartons jaunes distribués de part et d'autre). Adnan Januzaj a inscrit le but décisif en première période, sur penalty (2-1), prenant le cuir après qu'Alexander Isak ait raté un tir au but quelques minutes plus tôt.

Le FC Barcelone, de son côté, n'a pas tremblé autant puisque les Catalans ont pu compter sur un Lionel Messi en grande forme, auteur d'un doublé et d'une passe décisive, pour largement dominer Getafe (5-2) dans les chiffres. Les visiteurs, cependant, revenaient à 3-2 à la 69e et il fallait le but d'Araujo à la 87e, servi par Messi, pour permettre au Barça de finir le match tranquillement.