Naples et Mertens, avec un but d'Osimhen, l'emportent au Torino

Le Napoli l'a emporté au Torino ce lundi soir avec notamment un but de Victor Osimhen.

Naples a remporté une victoire importante dans la course à l'Europe ce lundi en allant s'imposer sur la pelouse du Torino (0-2), via des buts dès le premier quart d'heure signés Tiémoué Bakayoko (11e) et Victor Osimhen (13e). Le Toro terminera la rencontre à 10 après l'expulsion de Mandragora.

Naples est 3e de Serie A avec 66 points à égalité avec la Juventus et l'AC Milan, deux points derrière l'Atalanta Bergame. La course à la Ligue des Champions est donc très serrée en championnat d'Italie. Le Torino, de son côté, est à égalité de points avec le premier relégable.