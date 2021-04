Plusieurs clubs italiens veulent des sanctions contre l'Inter, l'AC Milan et la Juventus

Les clubs italiens ayant participé à la mise en place du projet de Super League vont-ils en payer le prix fort ?

C'est en tout cas ce qu'espèrent 11 autres clubs de Serie A : l'AS Rome, le Torino, Bologne, le Genoa, la Sampdoria, La Spezia, Benevento, Crotone, Sassuolo, Parme et Cagliari ont ainsi envoyé une lettre au président de la ligue italienne, Paolo Dal Pino, afin de réclamer des sanctions à l'encontre de l'Inter Milan, l'AC Milan et la Juventus, rapporte l'agence de presse italienne ANSA.

Les onze clubs ont réclamé une réunion d'urgence entre les clubs de Serie A et souligné le fait qu'aucun des clubs italiens impliqués dans le projet de Super League n'avait encore officiellement annoncé son retrait (au contraire de tous les clubs anglais et de l'Atlético Madrid). Les trois mastodontes ont, accusent les autres clubs, "développé et approuvé un projet secret infligeant de sérieux dégâts au football italien".