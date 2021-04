Refaelov à Anderlecht, la fumée blanche pour bientôt ?

La nouvelle pourrait être officialisée ce lundi par l'une ou l'autre des parties.

Plus rien ne semble se mettre en travers d'un transfert de Lior Refaelov (34 ans) à Anderlecht : en fin de contrat en juin, l'Israélien et Soulier d'Or en titre s'est vu offrir un contrat de deux ans au RSCA et aurait accepté la proposition, acceptant un rôle un peu en retrait au sein du très jeune groupe bruxellois. Pas de retour en Israël, donc, pour un Refaelov qui a déjà disputé 43 matchs cette saison pour un total de 13 buts et 12 assists, rien que ça.

D'après les informations de La Dernière Heure, l'officialisation du transfert de Refaelov à Andrlecht pourrait tomber ce lundi, soit quatre jours avant le coup d'envoi des PO1 donné par ... l'Antwerp face à Genk. En grand professionnel, on se dit que Lior Refaelov restera à disposition de Franky Vercauteren jusqu'en fin de saison, mais le timing reste particulier pour qu'un cadre annonce son transfert chez un concurrent direct.