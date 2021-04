L'Antwerp lorgne un coach de D1A en cas de départ de Vercauteren

La situation à l'Antwerp est tout sauf claire tant au niveau de l'avenir de plusieurs joueurs qu'au niveau du staff. La possibilité d'un départ de Frank Vercauteren à l'issue de la saison est bien réelle. Le Great Old est obligé de dresser une liste en cas de départ.

La situation de Vercauteren est connue de tous. Sa famille est toujours en Russie et sa femme, son enfant et sa belle-mère ne peuvent pas se rendre en Belgique pour l'instant. Si ce problème n'est pas résolu, il y a de fortes chances que Vercauteren parte et se rende en Russie.

Mais l'Antwerp a déjà un remplaçant en tête. Cette saison, Alexander Blessin a fait forte impression avec le KV Ostende. Selon HLN, il serait en haut de la liste. Le jeune Allemand a manqué de peu les Playoffs 1 avec le modeste KVO, mais c'est déjà un bel exploit.