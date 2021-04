L'Antwerp pense avoir trouvé le successeur de Luciano D'Onofrio

On ne sait pas encore ce qu'il adviendra de Luciano D'Onofrio à l'Antwerp, mais après toute l'agitation de ces dernières semaines, son contrat ne semble pas être renouvelé. Le Great Old a déjà un successeur dans le viseur.

D'Onofrio a été critiqué après un article de la Gazet van Antwerpen qui a montré que tout le monde au Bosuil n'était pas encore en accord avec le directeur technique. Le transfert de Lior Refaelov à Anderlecht ne lui fit aucun bien non plus alors que Paul Gheysens voulait le garder.

Si la collaboration devait prendre fin, l'Antwerp aurait déjà trouvé son successeur et il s'agirait d'Olivier Renard, selon Het Nieuwsblad. L'ancien gardien de but de 41 ans était auparavant directeur sportif de Malines et du Standard. Il a été amené à l'Antwerp par D'Onofrio en 2019. Là, il a convaincu Wesley Hoedt et Martin Hongla de choisir le Bosuil. Cependant, il a rejoint la MLS et l'Impact Montréal. Avec Lauren Ciman, qu'il forme comme son successeur.