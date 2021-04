Officiel: Mbaye Leye prolongé par le Standard!

Mbaye Leye a fait ses preuves, le Standard a décidé de le conforter dans sa position de T1 juste avant le coup d'envoi des playoffs.

Excellente nouvelle pour Mbaye Leye et ses sympathisants: l'entraîneur du Standard, arrivé en cours de saison, sera encore sur le banc liégeois au coup d'envoi de la saison prochaine. Le club confirme que son entraîneur a prolongé l'aventure, sans préciser la durée de son nouveau contrat.

Mbaye Leye était arrivé en janvier dernier et avait signé un contrat le liant au Standard jusqu'à la fin de saison. Le club a visiblement été convaincu par ses premiers mois dans la peau d'entraîneur principal. "Incarnant les valeurs de passion, de fierté et de ferveur si chères à notre club et à ses supporters, Mbaye s’inscrit pleinement dans notre projet sportif actuel et continuera le travail entamé depuis janvier avec Patrick Asselman, également reconduit", précise le club dans son communiqué.