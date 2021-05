Serie A : Romelu Lukaku et l'Inter toujours plus proches du titre

Victorieux sur la pelouse de Crotone cet après-midi, l'Inter Milan pourrait être sacré champion d'Italie dès ce week-end, à quatre journées de la fin.

L'Inter se rapproche du titre. Aujourd'hui, le club milanais s'est imposé à Crotone dans le cadre de la 34ème journée de Serie A. Avant le coup d'envoi, l'Inter était à deux victoires du sacre mais pourrait être champion dès dimanche en cas de victoire, combinée à un faux-pas de son dauphin.

Eriksen et Hakimi rapprochent l'Inter du titre

Gonflés à bloc par la perspective d'un sacre dès ce week-end, les hommes d'Antonio Conte abordaient le match plein de bonne volonté. Titulaire, Romelu Lukaku et les siens contrôlaient les débats face à la lanterne rouge mais les Nerazzurri ne parvenaient pas à ouvrir le score en première période, malgré les nombreuses occasions, à l'image du poteau (23e) de Romelu Lukaku.

Même son de cloche après le repos. Antonio Conte effectuait alors un triple changement à l'heure de jeu avec les montées d'Alexis Sanchez, Eriksen et Ivan Perisic, ce qui portait ses fruits cinq minutes plus tard : Eriksen (69e) ouvrait le score au terme d'une action bien huilée (voir vidéo ci-dessous). Big Rom à l'entrée de la surface passait en retrait au Danois, dont la frappe trompait Cordaz.

🇩🇰 | Christian Eriksen envoie le ballon au fond des filets sur une passe décisive de Romelu Lukaku ! 💣 #CrotoneInter pic.twitter.com/BD5zS4ajTw — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) May 1, 2021

Les Nerazzurri ne relâchaient pas la pression pour autant et restaient dangereux via Perisic et Hakimi, avant que Romelu Lukaku (83e) ne pense mettre l'Inter aux abris. Mais le but de Big Rom était annulé par le VAR pour un hors-jeu de Perisic. Finalement, c'est Achraf Hakimi qui a clôturé la marque dans le temps additionnel (90ème+2). Score final : 2-0.

Les Nerazzurri seront les spectateurs attentifs de la performance de l'Atalanta ce dimanche, qui en cas de nul ou de défaite, permettra donc à l'Inter de remporer le Scudetto. Coup d'envoi demain à 15h.