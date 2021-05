Un joueur d'Ostende dans le viseur de l'Antwerp

Après un exercice 2019-2020 réussi, le back droit a confirmé cette saison du côté du KVO.

Ces dernières semaines, les meilleurs éléments du KV Ostende ont été cités dans d'autres clubs. De son côté, Jelle Bataille est suivi par plusieurs formations étrangères mais est également dans le viseur de l'Antwerp, selon Het Nieuwsblad.

Auteur à nouveau d'une grosse saison avec les Côtiers (1 but et 4 passes décisives), le Diablotin srait l'une des priorités du matricule 1 pour occuper le poste de piston droit tenu actuellement par Aurélio Buta. Sa marge de progression et ses courses à haute intensité ont convaincu le Great Old.