Zidane balaie les rumeurs de départ : "Eden veut s'imposer à Madrid"

Dans la tourmente ces dernières heures, Eden Hazard pourrait quitter le Real Madrid cet été. Mais son entraîneur, Zinédine Zidane, a rejeté les rumeurs de départ devant la presse ce samedi.

Zinédine Zidane vole au secours d'Eden Hazard. Le capitaine des Diables Rouges est au coeur d'une polémique extra-sportive en Espagne, survenue au lendemain de l'élimination du Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions. Présent en conférence de presse aujourd'hui, l'entraîneur de la Casa Blanca s'est exprimé sur la situation.

Dans des propos relayés par La Dernière Heure, l'ancien international français a pris la défense de son joueur devant les médias. "Eden s'est excusé et a bien fait. Il ne voulait faire de mal à personne, ce qui est le plus important. Nous en avons parlé et il n'y a désormais plus rien d'autre à dire."

Néanmoins, depuis l'émergence de cette polémique, plusieurs sources affirment que le Real Madrid souhaiterait se séparer de l'international belge dès cet été. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Zinédine Zidane a balayé les rumeurs de départ. "Il va nous aider. J'espère que nous verrons prochainement le vrai Hazard. Il a un contrat (jusqu'en 2024) et veut s'imposer à Madrid."