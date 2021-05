"Eden Hazard est à vendre"

La bombe est lâchée du côté de l'Espagne et de Madrid.

Clap de fin pour Eden Hazard (30 ans, 11 matchs et 2 buts en Liga cette saison) au Real Madrid ? Recruté pour 115 millions d'euros en provenance de Chelsea lors de l'été 2019, l'ailier a été plombé par les blessures depuis son arrivée chez les Merengue. Décevant lors de ses apparitions sur le terrain, l'international belge s'est même offert une polémique après l'élimination de son équipe par les Blues (1-1, 0-2) en demi-finale de la Ligue des Champions mercredi en rigolant avec Edouard Mendy et Kurt Zouma.

Très critiqué pour cette attitude, Hazard a été annoncé sur le départ de la Maison Blanche par l'émission El Chiringuito ! En effet, l'ancien Lillois ne figure plus dans les plans des dirigeants madrilènes et représente un candidat très sérieux à une vente pour procéder à une refonte de l'effectif. Reste à savoir si les prétendants seront nombreux pour un joueur régulièrement blessé et encore sous contrat jusqu'en juin 2024...