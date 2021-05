Alvaro ne digère pas: "L'équipe ne comprend pas..."

Marseille s'est une nouvelle fois incliné ce dimanche c'est la soupe à la grimace.

La défaite sur la pelouse de Saint-Étienne (1-0), ce dimanche en Ligue 1, a du mal à passer du côté de l'Olympique de Marseille. Alors que l'entraîneur Jorge Sampaoli a affiché sa déception, le défenseur central Alvaro Gonzalez (31 ans, 30 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a laissé éclater sa colère.

"Je suis énervé car on n'a pas marqué de but aujourd'hui. Je crois que l'équipe ne comprend pas l'importance de ce genre de matchs pour être européen l'an prochain. On attend le résultat de Rennes et après, on aura besoin de gagner. Sinon, on ne sera pas européen. C'est la vérité", a soupiré l'Espagnol pour Canal+.