🎥 La grosse boulette de Jorginho, fatale à Kepa

Un but gag dont se serait bien passé Kepa Arrizabalaga.

C'est un seul et drôle de but qui aura fait basculer le derby londonien entre Chelsea et Arsenal, mercredi soir, à Stamford Bridge. Devenu gardien numéro 2 chez les Blues, Kepa Arrizabalaga était titulaire pour la sixième fois cette saison en Premier League et il n'a pas été aidé par Jorginho.

C'est en effet une passe en retrait très hasardeuse du médian italien qui a provoqué le but d'Emile Smith-Rowe. Un but qui aura suffi à Arsenal pour valider sa deuxième victoire de la saison contre Chelsea.