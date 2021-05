La tuile pour River Plate avant le derby contre Boca Juniors : 15 joueurs positifs au Covid-19

Il y a des meilleures conditions pour aborder un bouillant derby.

River Plate doit se passer de 15 joueurs testés positifs au Covid-19 pour affronter son grand rival, Boca Juniors, en quart de finale de la Coupe de la Ligue argentine ce dimanche, a annoncé le club des Millionnaires.

La formation entraînée par Marcelo Gallardo est privée d'au moins sept titulaires. De plus, ses quatre gardiens font partie des joueurs contaminés : le titulaire international Franco Armani et ses doublures Enrique Bologna, German Lux et Franco Petroli. Gallardo a convoqué en urgence Leonardo Diaz, 21 ans, remplaçant avec la réserve.