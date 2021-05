Naples et Mertens vainqueurs à la Fiorentina et bien accrochés au podium

Le Napoli se déplaçait à la Fiorentina et n'a pas manqué de conforter sa place sur la troisième marche du podium.

La course aux tickets pour la Ligue des Champions fait rage en Serie A et le Napoli n'a pas trébuché dans cette dernière ligne droite : en déplacement à la Fiorentina, les Partenopei l'ont emporté (0-2) via un but signé Lorenzo Insigne, qui transforme en deux temps un penalty qui vaut le carton rouge à Dragowski et laisse donc la Fio à 10 contre 11. C'est ensuite un auto-but de Venuti qui scellera le score.

Dries Mertens, qui est bien revenu de blessure, est entré au jeu à la 76e minute. Naples s'accroche, un point devant l'AC Milan et la Juventus, à cette troisième place synonyme de Ligue des Champions.