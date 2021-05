🎥 Le splendide but de Vangelis Pavlidis avec Willem II

L'attaquant grec a bouclé sa saison avec un but de classe mondiale.

Willem II a terminé sa saison par une victoire contre le Fortuna Sittard (2-1) et c'est Vangelis Pavlidis qui a marqué de son empreinte cette dernière rencontre de la saison en EreDivisie. L'attaquant grec a planté son 12e et sans aucun doute plus beau but de la saison, pour ouvrir le score.