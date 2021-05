Mbaye Leye craint le pire pour Nicolas Raskin

Le coach du Standard est inquiet, mais il croise les doigts.

Les mauvaises nouvelles se sont accumulées pour Mbaye Leye avant le match à Malines et parmi celles-ci, il y a notamment la blessure de Nicolas Raskin, qui s'est blessé au genou à l'entraînement et qui ne jouera plus cette saison.

Et Mbaye Leye n'a pas caché son inquiétude en conférence de presse. "On craint le pire. On craint que les ligaments croisés soient touchés, mais on fera des examens lundi et on espère que ce ne sera pas aussi grave", précise-t-il.