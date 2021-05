Nouvelle compétition, nouvelle génération, nouvelles ambitions pour les Diablotins

Quelques mois après la déception d'une qualification manquée dans la dernière ligne droite, c'est une nouvelle génération de Diablotins qui partira à l'attaque de l'Euro 2022, le 4 juin prochain au Kazakhstan.

Quelques minutes avant Roberto Martinez et ses 26 Diables Rouges pour l'EUro, c'est Jacky Mathijssen qui a annoncé sa sélection des Diablotins pour l'entame des éliminatoires pour l'Euro 2022. Une liste avec beaucoup de nouveaux visages, mais aussi des habitués et même des revenants.

"Un mix" entre anciens et nouveaux venus

Charles De Ketelaere et Yari Verschaeren sont remplaçants pour l'Euro, ils retrouvent donc le groupe des Diablotins, au moins pour le premier match de la campagne éliminatoire au Kazakhstan. Loïs Openda, Ewoud Pletinckx ou encore Arthur Theate font aussi partie des habitués.

Mais à côté de ça, il y aura aussi pas mal de nouveaux visages pour les accompagner. Les Standardmen Hugo Siquet et Michel-Ange Balikwisha, les Anderlechtois Lucas Lissens et Anouar Ait El Hadj ou encore Maarten Vandevoordt, Yorbe Vertessen, Amadou Onana et Largie Ramazani, notamment, composent la nouvelle ossature autour de laquelle Jacky Mathijssen va bâtir pour cette nouvelle campagne.

Un match difficile au Kazakhstan pour débuter

Et le coach des Espoirs n'a pas caché son "impatience" à quelques semaines d'un nouveau départ pour son équipe. "Je pense que cette équipe présente un mélange idéal, avec des joueurs qui vont débuter une nouvelle aventure, mais qui ont déjà pas mal d'expérience, que ce soit en Belgique ou à l'étranger", estime-t-il.

Et l'objectif est clair pour les jeunes joueurs belges: aller chercher un ticket pour l'Euro. Une mission qui débutera par un déplacement périlleux. "On sait tous qu'un déplacement au Kazakhstan, ce n'est pas un cadeau. Mais notre mission sera de revenir avec un résultat", insiste-t-il. Le rendez-vous est pris, à Aktobe, le 4 juin prochain.