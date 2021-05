Sebastiaan Bornauw surgit et évite la relégation directe à Cologne!

C'est peut-être le but qui évitera à Cologne la descente en Bundesliga.2, mais il y aura encore une étape à franchir pour Sebastiaan Bornauw et ses équipiers.

Le FC Cologne a eu très chaud, samedi après-midi, lors de la dernière journée de championnat de Bundesliga. Opposé à la lanterne roufe, Schalke 04, dont le sort est réglé depuis un bon bout de temps, Cologne a dû attendre les dernières minutes pour émerger.

Et c'est Sebastiaan Bornauw qui a inscrit le but décisif, à la 87e minute de jeu. D'un coup de tête rageur, l'ancien Mauve offre à son club une bouffée d'air frais, même si la survie de Cologne en Bundesliga n'est pas encore assurée: le Belge et ses équipiers disputeront les barrages contre Greuther Fürt ou Holstein Kiel qui se disputeront la montée directe dimanche après-midi.

Schalke et le Werder en Bundesliga.2

Le grand vainqueur de l'après-midi dans le bas de tableau est l'Arminia Bielefeld de Michel Vlap et Nathan De Medina qui s'est imposé à Stuttgart et assure son maintien. Les descendants directs sont Schalke 04 et le Werder de Brême qui s'était sauvé de justesse l'an dernier.