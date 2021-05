Aissa Saidane revient à ses premiers amours

Momo Dahmane va voir revenir un ancien de la maison.

Aissa Sadaine va quitter La Louvière-Centre pour retourner à l'Olympic Charleroi. C'est ce qu'a annoncé le club carolo ce mardi matin.

Mohamed Dahmane a joué avec et “managé” Aissa Saidane, à La Louvière-Centre: «Michele Amadoro nous avait alerté sur son talent. Aissa est venu faire un test d’emblée convaincant. Jeunesse, polyvalence, qualité de vitesse, gros volume de course, technique au-dessus de la moyenne, respect des consignes et marge de progression sont ses points forts pour le présent et le futur. Il a fait partie de l’équipe. En arrivant à Charleroi, c’était une évidence pour Xavier et moi, de l’intégrer dans le projet mais il était sous contrat”.