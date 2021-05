Luis Suarez dégomme Bartomeu

L'ancien du FC Barcelone n'a toujours pas digéré son départ.

Brillant avec l’Atletico Madrid et champion d’Espagne dès sa première année chez les Colchoneros, Luis Suarez (34 ans, 32 matchs et 21 buts en Liga cette saison) a pris une belle revanche sur le FC Barcelone, qui l’avait chassé lors du dernier mercato d’été. Interrogé à ce sujet par la radio Cadena Cope lundi soir, l’attaquant uruguayen a de nouveau taclé son ancien club et notamment deux personnes : l’ancien président Josep Maria Bartomeu et l’entraîneur Ronald Koeman.

"Il a tout dit dans la presse au lieu de m'appeler personnellement et de me dire qu'il ne voulait pas de moi. Pourquoi ne pas me le dire directement ? On le sent quand on n'est pas utile au club", a d’abord regretté le Pistolero au sujet de l'ex-dirigeant. Avant de s'en prendre au technicien néerlandais qui n’avait lui "pas tellement de personnalité."

"Il n’avait pas besoin de me dire qu’il ne m’aimait pas. Les ordres venaient d’en haut", a terminé Suarez, avec toujours autant de rancœur.