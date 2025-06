Le plus dur enfin derrière le Standard ? "On est prêt à entamer une remontada"

Le Standard espère bien avoir fini de manger son pain noir. De retour au club, Pierre François apparaît plein d'espoir.

C'est ni plus ni moins à tous les étages que le Standard a fait revenir d'anciennes figures du club pour mener à bien le nouveau projet de redressement. Pierre François fait partie de ceux appelés à refaire profiter les rouches de son expertise et de son réseau.

"Cela signifie énormément pour moi de revenir au Standard. J’ai vécu tellement de choses lors de ces neuf années. J’avais pensé à tout arrêter mais maintenant, je vais travailler plus dur que jamais", déclare-t-il à la RTBF à l'occasion de la cérémonie de découverte du calendrier de la saison prochaine.

Un calendrier qui a décidé de faire commencer les Liégeois par un déplacement à la RAAL, promu en D1A : "Ce sera un match compliqué. Les Louviérois restent sur deux montées consécutives. À nous de les ramener à une certaine réalité".

Se remettre à rêver

Le Standard se montre assez actif lors de ce mercato et ne compte pas s'arrêter là : "On a déjà enregistré plusieurs arrivées. Ce ne seront pas les dernières. On a clairement indiqué là où il fallait renforcer l’effectif. Nous nous efforçons que l’effectif soit au complet le plus tôt possible pour que la préparation soit la plus profitable possible".

C'est tout un club qui aspire à retrouver son ambition : "Beaucoup de choses ont changé par rapport à la saison dernière. Des choses sont positives sont déjà actées. Il n’y a plus de dettes financières et les fonds propres sont à l’équilibre. On est prêt à entamer une 'remontada'. On ne peut plus décevoir nos supporters. Ils méritent de respirer et de profiter. On leur doit ça".