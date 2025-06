Un départ plus que jamais sur les rails : une absence remarquée à la reprise du Standard

Les joueurs du Standard ont retrouvé le chemin du Sart Tilman pour les tests physiques de pré-saison. Mais un joueur manquait à l'appel.

Du côté du Standard, les journées de jeudi et vendredi étaient dédiées aux tests physiques avant la reprise de l'entraînement la semaine prochaine. L'occasion de voir quelques jeunes et quelques joueurs revenus de leur prêt, à l'image d'Hakim Sahabo, parti grappiller plus de temps de jeu au Beerschot.

Revenu de son prêt en Turquie, Moussa Djenepo faisait également partie des joueurs attendus à l'académie. Mais comme le relève SudInfo, il ne s'est pas présenté au rendez-vous, arguant que son prêt à Antalyaspor court jusqu’au 30 juin.

En transit à Liège

Autant le dire tout de suite, les chances de le voir porter le maillot du Standard la saison prochaine sont pratiquement nulles. A un an de la fin de son contrat à Sclessin, l'heure est plus que jamais à un départ.

Celui qui a coûté 3,5 millions devrait partir par la petite porte et soulager le club d'un salaire conséquent. Mais il ne semble pas question d'une rupture de contrat pour autant, l'international malien suscitant tout de même de l'intérêt.

Moussa Djenepo a vécu une saison mouvementée en Turquie. Suite à défauts de payement de la part d'Antalyaspor, il s'est tourné vers un avocat et a été écarté du groupe, avant d'être réintégré. Pas de quoi l'aider à retrouver son coup de rein d'antan, celui qui avait convaincu Southampton de payer plus de 15 millions au Standard en 2019.