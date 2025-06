🎥 Le Bayern a souffert pour ce match tant attendu par Kompany et perd un cadre : "On a vu à quel point c'était difficile"

Le Bayern Munich s'est imposé 2-1 contre Boca Juniors. Les Bavarois sont qualifiés pour la phase à élimination directe mais ont perdu Jamal Musiala sur blessure.

S'il faut reconnaître à cette nouvelle formule de la Coupe du Monde un point positif, c'est celle de multiplier les rencontres entre clubs issus de différents continents, pour donner lieu à des affiches pas loin d'être inédites. C'est ainsi que cette nuit, le Bayern Munich affrontait les Argentins de Boca Juniors.

Après sa victoire 10-0 contre les amateurs d'Auckland, le Bayern savait que l'opposition serait bien plus marquée, tant sur le terrain que dans les tribunes. Un gros test très attendu par Vincent Kompany : "Ce sera le moment fort de la phase de groupes. Un club européen traditionnel contre un club sud-américain traditionnel. Même si je n'étais pas entraîneur du Bayern, j'aurais assisté à ce match. Ce sera une rencontre spéciale".

Boca y a cru jusqu'au bout

Les Bavarois ont bien commencé la rencontre, Harry Kane ouvrant la marque après un peu plus d'un quart d'heure. Mais les Argentins n'ont pas abdiqué : bien que dominés, ils ont continué à y croire et ont égalisé au début de la dernière demi-heure. Le Bayern est alors reparti de plus belle à l'attaque, il lui a fallu attendre une belle frappe de Michael Olise dans les dix dernières minutes pour s'imposer.

"On a vu à quel point c'était difficile pour les équipes européennes de jouer contre des équipes sud-américaines. Je trouve qu'on a très bien joué ce soir. On a su gérer nos émotions. On a terminé le match avec beaucoup de maturité. C'était une performance solide. C'est la Coupe du Monde des Clubs, chaque victoire est difficile", a réagi Vincent Kompany au micro de DAZN.

Le gros point noir de la soirée reste la sortie sur blessure de Jamal Musiala. Tout juste revenu de l'infirmerie, il est sans doute forfait pour le reste de la compétition. Cela incitera-t-il Kompany à opérer une rotation pour le dernier match de la phase de groupe, la qualification étant acquise ? "Je n'aime pas le mot « rotation ». La priorité est de terminer en tête du groupe. On verra comment les joueurs se sentent physiquement. Nous avons de si bons joueurs que n'importe quelle équipe que nous alignerons sur le terrain sera une bonne équipe".