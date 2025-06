"La moité des supporters ont le matricule tatoué" : le RWDM à l'aube d'une action de protestation de grande ampleur

Le Daring Bruxelles / RWDM est en pleine crise d'identité. Les supporters ne comptent pas se laisser faire et préparent leur action de demain.

"Le RWDM, c'est Molenbeek" : depuis un mois, c'est toute une commune qui tremble face au changement de nom annoncé par le club, sous l'impulsion de John Textor. Les supporters ont immédiatement marqué leur dégoût et continueront à le faire demain à l'occasion d'une marche de protestation.

"Nous sommes contre la disparition du RWDM, car ce nom appartient à notre club. Notre identité, le nom, le logo, laissez-les tranquilles", déplore Jessica, membre du club de supporters Brussels Boys On Tour, interrogée par Het Nieuwsblad.

Les supporters ne lâcheront pas

D'autant plus que John Textor veut également racheter le matricule 2 du club, un symbole historique pour les Molenbeekois : "La moitié des supporters ont le matricule du RWDM tatoué sur le corps. Nous espérons pouvoir encore convaincre Textor, mais je doute qu'il le veuille. Mais bon, ne rien faire n'est pas envisageable pour nous non plus".

Autre supporters, même topo : "Nous n'avons pas encore acheté d'abonnement et si le propriétaire poursuit son projet, nous n'en achèterons pas non plus. Je vais au RWDM depuis 40 ou 45 ans, depuis que mon père m'a emmené au stade pour la première fois. Si le nom disparaît, l'ambiance aussi", explique Wim.

C'est pour crier tout leur dégoût que les supporters molenbeekois se retrouveront demain, en début d'après-midi, pour une marche de protestation vers le Stade Machtens. Un moment qui s'annonce chargé d'émotions, pour signifier à John Textor l'ampleur de sa décision. S'y montrera-t-il sensible ?