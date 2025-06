A deux jours de la prépration de la D1B : un tremblement de terre en vue à l'Olympic Charleroi !

L'agitation est à son comble à l'Olympic à quelques jours de la reprise. Le staff ne devrait pas être de la partie en D1B.

Alors que le groupe de joueurs retrouvera lundi le chemin de l'entraînement, c'est le branle-bas de combat à l'Olympic Charleroi. Hier, le club a annoncé l'arrivée d'investisseurs étrangers aux côtés de Lucien Romeo, pilier historique du club.

Voir le groupe international Synotech à la barre des Dogues a accru les inquiétudes des supporters. Et il ne sont pas les seuls à se faire du mauvais sang : au sein du groupe, l'incertitude est plus que jamais de mise.

Qui pour accueillir le groupe à la reprise ?

Ce changement à la tête du club sera tout sauf anecdotique : si le but est de professionnaliser la structure des Dogues, cela se fera semble-t-il au prix de changements assez drastiques, y compris au niveau du staff.

SudInfo rapporte ainsi aujourd'hui que l'entraîneur Abder Ramdane ainsi que ses adjoints Benoit Paulet et Sergio La Valle ne seront plus en charge de l'équipe la saison prochaine. Une immense déception pour le staff, qui se réjouissait encore de la montée en D1B acquise de haute lutte en Playoffs.

Ancien adjoint de Luka Elsner à l'Union Saint-Gilloise, Abder Ramdane se préparait à vivre l'un des plus grands défis de sa carrière, lui qui coachait encore à Tamines il y a un peu plus d'un an.