Un barrage pour l'Europe sans joueurs internationaux ? Le calendrier de la D1A pourrait avoir de lourdes conséquences

La Pro League a prévu plus de repos pour les joueurs la saison prochaine. Mais cela pourrait avoir une conséquence importante en fin d'exercice.

La saison prochaine sera une saison de transition en Jupiler Pro League, la dernière avec des Playoffs avant de passer au format à 18 équipes. Le calendrier a été dévoilé hier. Après seulement cinq journées, la JPL sera interrompue un week-end, afin d'aider les clubs qui jouent en Europe.

"Nous voulons leur donner autant de chances et de respirations que possible", déclare le CEO de la Pro League, Lorin Parys. "C'est important pour toute la compétition. Les résultats qu'ils obtiennent déterminent notre coefficient européen. Celui-ci a de nombreux effets directs et indirects sur notre championnat".

Autre adaptation, le retour de la trêve hivernale, qui a beaucoup manqué cette saison : "Nous avons prévu une semaine supplémentaire, afin que nos clubs aient trois semaines pour souffler et partir à l'étranger. Ces dernières saisons, cela était devenu très difficile", confirme Parys.

La Pro League étale le calendrier

Cela ne sera pas sans conséquence en fin de saison. Le barrage opposant le vainqueur des Europe Playoffs au quatrième des Champions Playoffs aura lieu le 31 mai. Or, comme le relève La Dernière Heure, le règlement de la FIFA stipule que les internationaux soient libérés à partir du 25 mai. Et pour la Pro League, il n'est pas question d'obtenir une dérogation pour que les joueurs appelés en sélection soient de la partie comme ce sera le cas pour les finales de Conférence League (27 mai) et de Ligue des champions (30 mai).

A moins d'un accord avec la sélection des joueurs concernés à moins de deux semaines de la Coupe du Monde, les clubs qualifiés pour le barrage européen pourraient ainsi devoir composer sans leurs internationaux. Pour donner un ordre d'idées, Charleroi aurait potentiellement dû se présenter à l'Antwerp sans Adem Zorgane, Nikola Stulic ou Parfait Guiagon, qui pourraient être du Mondial 2026.