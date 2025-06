"Nous ne jouons pas comme ça, ici" : deux ans après les paroles prophétiques de Vanhaezebrouck, un départ attendu à Gand

La Gantoise a pris congé de Keegan Jelacic. Le milieu de terrain australien était appelé à exploser chez les Buffalos mais retourne au pays par la petite porte.

Keegan Jelacic est arrivé en grande pompe à La Gantoise en provenance du club de Perth Glory il y a deux ans. Auréolé de son statut de grand espoir australien, le garçon suscitait beaucoup de curiosité.

Mais Hein Vanhaezebrouck avait prévenu : "Il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous verrons comment et quelles étapes il franchit. Keegan joue comme un numéro 10 à l'ancienne nous ne jouons pas comme ça, ici".

A l'époque, HVH avait déjà tenu de tels propos concernant Gift Orban à son arrivée de deuxième division norvégienne. Mais Jelacic n'a pas été une bonne surprise à la manière de la sensation nigérianne.

Pas la moindre minute en match officiel à Gand

Il a ainsi été directement prêté en Norvège, à Stabæk...où il a plus joué avec l'équipe réserve. Cela n'a pas incité les Gantois à l'incorporer à leur effectif. Jelacic est ainsi prêté depuis un an et demi au Brisbane Roar, où il reprend tout doucement des couleurs.

Pas suffisant toutefois pour se faire bien voir aux yeux de Buffalos. Ces derniers ont mis fin à la collaboration, en le libérant de sa dernière année de contrat. Keegan Jelacic retourne ainsi définitivement au pays, avec un transfert sec au Melbourne Victory.