Loïc Lapoussin reste à l'Union!

L'international malgache va découvrir la Pro League la saison prochaine.

Loïc Lapoussin et l'Union Saint-Gilloise, l'aventure continue. Le milieu de terrain malgache, âgé de 25 ans, a, en effet, signé une prolongation de deux ans et est désormais sous contrat avec le club bruxellois jusqu'au 30 juin 2023.

Passé par Créteil et le Red Star FC en début de carrière, Loïc Lapoussin avait rejoint la Belgique via Virton en 2019. Un an plus tard, et après avoir fait ses preuves en D1B, il rejoignait l'Union, où il a disputé une saison pleine: 21 matchs, 2 buts et 3 assists, des statistiques qu'il aura l'occasion de faire fructifier la saison prochaine, en Pro League.