Romelu Lukaku remercie Antonio Conte, qui a quitté l'Inter Milan

Romelu Lukaku et Antonio Conte avaient noué une superbe relation, qui a permis au Diable Rouge d'évoluer d'une façon impressionnante. Mais l'Italien s'en va.

Romelu Lukaku a tenu à saluer celui qui aura probablement réussi à le faire évoluer à son plein potentiel depuis sa signature à l'Inter Milan : "En 2014, nous nous sommes parlés pour la première et avons toujours été liés depuis. Nous avons eu de nombreuses occasions de travailler ensemble, Dieu seul sait pourquoi ce n'est pas arrivé plus tôt. Vous êtes arrivé au bon moment et m'avez fondamentalement changé en tant que joueur", écrit Lukaku sur Instagram.

"Vous m'avez rendu plus fort mentalement et, plus important encore, nous avons gagné ensemble. Gagner, c'est ce qui compte pour vous et je suis heureux de vous avoir eu comme entraîneur. Je garderai en moi vos principes pour le reste de ma carrière. Merci pour tout ce que vous avez fait, je vous dois beaucoup".