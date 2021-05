L'Inter Milan tient le remplaçant d'Antonio Conte

Simone Inzaghi, l'entraîneur de la Lazio Rome, devrait devenir l'entraîneur de l'Inter Milan, d'après les informations de Fabrizio Romano, journaliste pour Sky Italia souvent parfaitement informé (il avait annoncé le départ de Zinedine Zidane hier soir, départ officialisé ce matin). Le contrat sera signé "dans les prochaines heures" et officialisé rapidement.

Inzaghi, frère de Filippo, entraîne la Lazio Rome depuis 2016 après avoir dirigé les équipes U17 et U19 des Laziale.

UPDATE : La Lazio Rome a peu après officialisé le départ de Simone Inzaghi.

Simone Inzaghi to Inter, done and completed. He’s going to be the new manager to replace Antonio Conte, contract set to be signed in the next hours. Here we go confirmed. ⚫️🔵🤝 #Inter