🎥 Jean-François Gillet, "save of the week" pour la dernière de sa carrière

La Pro League et betFirst ont déterminé l'arrêt de la dernière semaine de championnat et c'est le vétéran Jean-François Gillet, pour ses dernières minutes avec le Standard, qui a remporté le titre. Un bel hommage pour un monument de notre football !

Jean-François Gillet with a great save in his final game!



He wins our ‘@bwinBE Save of the Week’. 🖐#jupilerproleague pic.twitter.com/hydoFNB5OZ