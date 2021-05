🎥 Kompany repéré à Porto et les fans de Manchester City ne l'ont certainement pas oublié

Bien sûr, Kompany a été immédiatement repéré par les fans de la ville alors qu'il conduisait dans Porto. Il est toujours surnommé affectueusement « Cap » par les supporters.

Kompany a contribué à façonner l'ascension de City vers le football international et sera certainement dans les tribunes avec la direction du club ce soir pour regarder la finale contre Chelsea.

Manchester City hero @VincentKompany got out of his car to celebrate with fans in Porto. The fans reaction was amazing. pic.twitter.com/lYrZw1FOn4