Zinho Vanheusden espère être repris pour l'Euro avec les Diables : "Il a d'énormes ambitions"

Zinho Vanheusden est sur la liste des réservistes appelés par Roberto Martinez, et il était parmi les premiers à rejoindre le camp d'entraînement à Tubize.

En cas d'absence d'Axel Witsel à l'Euro, Zinho Vanheusden pourrait être l'un des remplaçants potentiels à ce poste.

Le père du joueur du Standard, Johan Vanheusden, estime que son fils est prêt. "Je pense que la liste des réservistes est un mauvais choix de mots. Un sportif ne veut pas entendre cela. Pour nous, c'est un grand honneur qu'il ait été appelé. Cela me flatte aussi, vous savez. C'est un signe de confiance et cela signifie qu'il a fait bonne impression. Ils savent aussi qui est Zinho et c'est 'chic' d'être parmi tous ces grands noms."

"La décision revient à l'entraîneur. Il le verra au travail tous les jours. Je sais que Zinho est prêt à 100% dans sa tête. Il a des ambitions incroyables, vous ne pouvez pas imaginer."

Vanheusden serait déçu de ne pas être repris mais l'année prochaine, il y aura la Coupe du monde : "Oui il serait déçu, mais il comprendrait. Intérieurement, il aura du mal. Logique, non ? Représenter son pays est aussi la plus belle chose qui soit."