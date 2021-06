Ronaldo, Barella, Donnarumma: les autres récompenses de la saison en Serie A

Romelu Lukaku a été élu meilleur joueur de la saison, il est notamment accompagné par Cristiano Ronaldo au palmarès des MVP de la saison, 2020-2021. Le Portugais est le meilleur buteur du championnat avec 29 buts.

Le coéquipier de Big Rom', Nicolo Barella a raflé le trophée de meilleur milieu de terrain, Cristian Romero (Atalanta) celui de meilleur défenseur et c'est Gianluigi Donnarumma (AC Milan) qui hérite du trophée de meilleur gardien. Dusan Vlahovic (Fiorentina) complète le palmarès avec le titre de meilleur joueur de moins de 23 ans.

