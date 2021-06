Une légende du football allemand se paie Pep Guardiola

Après la défaite de Manchester City contre Chelsea (0-1), samedi, en finale de la Ligue des Champions, le technicien espagnol a déçu énormément de monde. Outre la défaite qui fut une surprise, c'est la composition d'équipe qui a choqué beaucoup d'observateurs.

L'ancienne gloire du Bayern Munich, Lothar Matthäus a été déçu par Pep Guardiola. L'Allemand ne comprend toujours pas certaines décisions dans la composition d'équipe.

"Il a volé la Ligue des Champions au club et aux fans avec sa composition d’équipe. Maintenant, il doit écouter les critiques acerbes de toutes parts", a lâché le Ballon d'Or 1990 dans sa chronique pour Sky Germany. "Dans le match le plus important de l'histoire du club, comment pouvez-vous vous passer d'un milieu de terrain défensif qui a été sur le terrain à presque tous les matchs cette saison, apportant l'équilibre, donnant à chacun la confiance dont il a besoin ? Pourquoi a-t-il écarté Rodri et/ou Fernandinho, aligné six joueurs offensifs, tout en se passant d’un avant-centre ?", a conclu Lothar Matthäus.