Sébastien Grandjean savoure : "C'est complètement fou ce qui nous arrive"

Dimanche dernier, le technicien belge a été sacré champion du Grand-Duché du Luxembourg avec le Fola Esch après sa victoire à la Jeunesse (0-3).

En tête d'un bout à l'autre du championnat luxembourgeois, le Fola Esch a parachevé le travail ce dimanche chez ses voisins de la Jeunesse. Sébastien Grandjean a fêté son premier sacre au Grand-Duché. "Il y avait beaucoup d’interrogations en début de saison. Des départs importants, des renforts venus d’équipes plus modestes, un nouveau coach et une dizaine de jeunes. L'objectif initial était d'intégrer les jeunes issus du centre de formation et d'arracher un ticket européen. Et nous sommes champions avec la meilleure attaque (89 buts). C’est complètement fou ce qui nous arrive", nous confie Sébastien Grandjean.

Lors du sprint final, les Rouge et Blanc ont perdu des points précieux, mais n'ont jamais douté. "Nous avons bien analysé pourquoi nous avions failli. Nous faisions moins d'efforts au niveau du travail défensif. Nous avons mis le doigt dessus et ainsi rectifié le tir. Quelques réglages, puis les joueurs ont été remarquables en s'imposant 5-0 contre Differdange et 5-0 contre Wiltz. Puis, lors du dernier match à la Jeunesse, un derby face à une équipe qui avait envie de nous faire trébucher, nous l'emportons 0-3...Quelle folie, c'était fantastique!", nous explique le technicien belge.

© Fola Esch

Le Fola Esch a terminé devant Dudelange, le Swift Hesperange, le Racing Union Luxembourg et le Progrès Niederkorn. Des formations aux moyens financiers bien plus élevés. "Ces clubs sont quasiment tous professionnels. Le Fola n’a plus les moyens d’avant lorsque Gérard Lopez dirigeait le club. Toutefois, les dirigeants actuels sont pleins de bon sens et ont réalisé un travail incroyable. Il ne faut pas oublier de le souligner. Ce titre a une double saveur pour le club. En effet, la saison dernière, le Fola était 1er de la compétition quand celle-ci fut stoppée par le Covid-19. Mais aucun titre n'a été attribué...", ajoute l'ancien coach de Virton.

Peu de vacances au programme pour le champion du Grand-Duché du Luxembourg. "Nous reprenons déjà le chemin des entraînements le 14 juin et le 7 juillet, nous évoluerons sur la scène européenne lors des préliminaires de la Ligue des champions", a conclu Sébastien Grandjean.